Глава Гослесагентства не видит связи между вырубкой леса и наводнением на Прикарпатье

Объем вырубки леса в Украине за последние пять лет снизился на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уверен, что электронное чипирование сегодня работает. Спрос на рынке леса уменьшился, что привело к снижению промышленного производства древесины. В целом за последние пять лет в Украине объем вырубки и продажи леса сократился на 20%, в частности, в Ивано-Франковской области", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, норма осадков, которые выпали за последние три дня в западных областях Украины, была в разы большей, чем может выдержать Карпатский лес.

В свою очередь глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сообщил, что за последние три дня в Карпатах выпала месячная норма осадков, причем большая их часть пришлась на Ивано-Франковскую область.

"Лес может выдержать определенное количество осадков, но не такой объем, который мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить у 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Итак, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и удержания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются вырубки - это манипуляция и популизм", - сказал он.

Заблоцкий указал, что в целом за последние пять лет объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился на 20% - с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019 году.

"Сегодня не только Украины, но и вся Европа страдает от масштабных наводнений, которые вызвали дожди. Сербия, Босния и Герцеговина, Чехия пострадали из-за стихии. Это при том, что в Европе существует гораздо меньше ограничений на заготовку древесины. В цифрах - в Украине существуют ограничения на заготовку древесины на 44,8% лесов, тогда как в Чехии – 4,9%, Польше - 8,5%, Латвии - 9,7%, Венгрии -13,6%, Австрии - 15,7%", - указал глава Гослесагентства.

Заблоцкий сообщил, что над преодолением последствий стихии в западных областях Украины работают 124 единицы техники и 1116 работников лесного хозяйства.