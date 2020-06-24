Минцифры планирует подписать соглашение о радиочастотном спектре с ЕС до конца года

Министерство цифровой трансформации планирует до конца года подписать Региональное соглашение о радиочастотном спектре (RSA), которое согласует техническое взаимодействие между странами Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) и Европой.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, сейчас украинское телевидение создает определенные помехи европейским операторам мобильной связи.

"Телеканалы у нас работают на частотах в диапазоне 690-822 МГц. На этих частотах в Европе разворачивают сети операторов мобильной связи. И такая ситуация не только в Украине, но и еще у нескольких наших соседей по бывшему СССР. Конечно, Европа пытается повлиять на это, а именно – подписать Региональное соглашение о радиочастотном спектре (RSA)... Мы поддерживаем эту инициативу. Во-первых, нам надо в любом случае гармонизировать пользование радиочастотным спектром с Европой. А во-вторых, это нужно и самой Украине – для развития мобильной связи 4G и 5G", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Минцифры отмечают, что государство может получить больше денег за пользование этими частотами, так как размер платы за эти же частоты для мобильных операторов в 500 раз больше, чем для телекомпаний.

Однако на данном этапе подписанию соглашения о RSA мешает отсутствие финансирования для оплаты телекомпаниям за перенастройку своего оборудования и высвобождение частот. По предварительным расчетам, на это потребуется около 240 млн грн. Тогда как потенциальные регулярные доходы от рентной платы за сотовую связь составляют около 400 млн грн.

"Ищем источники финансирования конверсии радиочастот. Рассматриваем такие варианты, как бюджет и средства доноров. А до конца этого года планируем подписать соглашение с европейцами о радиочастотном спектре", – отмечается в сообщении.