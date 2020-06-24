Танкеры с нефтью из Венесуэлы застряли в море из-за санкций США, – Reuters

Танкеры, перевозящие 18 миллионов баррелей венесуэльской нефти, что эквивалентно объему почти двухмесячной добычи страны, застряли в море, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании отказываются от покупки этой нефти, опасаясь попасть под санкции США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные источников, систем отслеживания судов, а также документы венесуэльской нефтяной компании PDVSA, передает БизнесЦензор.

По данным Refinitiv Eikon, по меньшей мере 16 танкеров, перевозящих 18,1 миллиона баррелей венесуэльской нефти, застряли в море по всему миру, поскольку покупатели боятся санкций. Некоторые из судов находятся в море уже более полугода и заходили в несколько портов, но не смогли произвести отгрузку.

"Это наша третья попытка найти покупателя", – сказал топ-менеджер нефтяной компании, зарегистрированной как клиент PDVSA, которая в январе приняла партию венесуэльской тяжелой нефти и пока не смогла продать ее из-за угрозы санкций.

Ранее в июне Вашингтон внес в санкционный список суда и торговцев за их роль в торговле и транспортировке нефти венесуэльской госкомпании PDVSA и пригрозил продолжить расширять санкционный список организаций.

Вашингтон ужесточает санкции, чтобы заблокировать экспорт венесуэльской нефти и лишить правительство президента Николаса Мадуро основного источника доходов. Экспорт нефти из Венесуэлы удерживается у минимума более чем за 70 лет, а экономика рухнула, но Мадуро пока сумел удержаться у власти.

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Как сообщалось, ранее "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов, связанных с деятельностью в этой стране, специально созданной правительством РФ компании в обмен на 9,6% собственных акций.

Перед этим США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле. После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.

После этого ряд крупных покупателей отказались принимать любые грузы, связанные с российской компанией "Роснефть" из-за опасения санкций.