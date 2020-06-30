Wizz Air открыл продажи билетов на рейсы из Киева и Львова в Чехию

Лоукостер Wizz Air открыл продажи билетов на два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания намерена обслуживать оба маршрута с 1 сентября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Из Киева самолет будет отправляться в 05:50 с прибытием в 07:05, из Пардубице - в 07:35 с прибытием в 10:50.

Вылеты из Львова запланированы на 20:50 с прилетом в Чехию в 22:05. Обратный вылет из Пардубице будет выполняться в 22:35 с прибытием во Львов в 01:50 на следующий день.

Билеты на рейсы Wizz Air Киев-Пардубице продаются по цене от 870 грн в одну сторону, на рейсы Львов-Пардубице - от 580 грн в одну сторону. В стоимость входит перевозка только небольшого предмета ручной клади.

Эти маршруты станут первыми в сети Wizz Air, которые будут связывать Украину с Чехией. Пардубице расположено в 125 км от Праги. Время в пути на поезде составляет около 1 часа.