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Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли границы для Украины

Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли границы для Украины

Границы для украинских туристов к настоящему времени уже открыли пять стран – Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

Египет открыт только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой из-за повышенного уровня случаев COVID-19, Хорватия – при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья, а Черногория – при условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов.

Посещение Албании и Турции не требует определенных условий.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - сообщает Криклий.

Криклий также отметил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, в которые можно будет въезжать, и в зависимости от обстоятельств или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Грузия также примет решение об открытии границ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине, добавил он.

Как сообщал БизнесЦензор, Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел с варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в аэропорт "Киев".

Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", – сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Єгипет (168) курорт (37) туризм (789) Туреччина (1116) Хорватія (77) Чорногорія (44) туристи (181)


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Неверующие
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01.07.2020 13:13 Відповісти
Вот теперь заживём!
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01.07.2020 17:11 Відповісти
Всё перепутали, индикатор количество вновь за регестрированных за 14 дней. Нету там активно больных. Этот показатель в Украине. за 14 дней выявлнео 13188 случаев. Делим на 418 (41 млн. 800 тысяч официально населения, а показатель на 100 тысяч) получаем 31,5. Чтобы дали разрешение надо иметь за 14 дней 418*16=6689 случаев, в среднем 478 случаев. 664 пока будут учитывать за вчера, и до 13 или 14 июля, на момент когда они заново будут пересматривать
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01.07.2020 17:25 Відповісти
Что касается эпидемиологической ситуации , перечисленные третьи страны должны соответствовать следующим критериям, в частности:число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей, близких к среднему показателю ЕС или ниже его (как это было 15 июня 2020 года)стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днямиобщий ответ на COVID-19 с учетом имеющейся информации, в том числе по таким аспектам, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Регламент (ММСП). Информация, предоставленная делегациями ЕС по этим аспектам, также должна быть принята во внимание. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/council-agrees-to-start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/?fbclid=IwAR2wgAg6e1FvgCR1stJm8YZWv38I88FAG5nmffmljitl1UEmProa3RlXfuU
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01.07.2020 17:28 Відповісти

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