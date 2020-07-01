Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли границы для Украины

Границы для украинских туристов к настоящему времени уже открыли пять стран – Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

Египет открыт только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой из-за повышенного уровня случаев COVID-19, Хорватия – при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья, а Черногория – при условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов.

Посещение Албании и Турции не требует определенных условий.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - сообщает Криклий.

Криклий также отметил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, в которые можно будет въезжать, и в зависимости от обстоятельств или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Грузия также примет решение об открытии границ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине, добавил он.

Как сообщал БизнесЦензор, Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел с варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в аэропорт "Киев".

Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", – сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.