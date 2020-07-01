"Энергоатом" через суд хочет убрать из своего устава ответственность руководства за коррупцию

ГП "НАЭК "Энергоатом" обратилось с судебным иском к Министерству энергетики о признании недействительными ряда пунктов своего Устава, в том числе, о назначении президента через конкурс и его персональную ответственность за выполнение антикоррупционной политики компании.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как стало известно из постановления Хозяйственного суда Киева от 24 июня 2020 года, "Энергоатом" в иске указал на наличие оснований для признания недействительными пунктов 4.7., 6.2.30, 7.4.11, 7.4.12, 7.4.21, 8.1.2, 8.1.10 и раздела 11 Устава НАЭК, который был утвержден приказом №482 Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины от 5 декабря 2019 года.

Хозяйственный суд решил взять к рассмотрению исковое заявление и открыть производство. Подготовительное заседание назначено на 22 июля.

Подпункт пункта 4.7. Устава "Энергоатом", который компания просит признать недействительным, запрещает предприятию безвозмездно передавать принадлежащее ему имущество другим юридическим и физическим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченного органа управления. В предыдущей редакции устава решения Уполномоченного органа для таких действий не требовалось.

Другой пункт, который хочет отменить "Энергоатом" - 6.2.30, обязывает предприятие составлять и выполнять утвержденный в установленном законодательством порядке Уполномоченным органом управления финансовый план. Ранее этот пункт отсутствовал.

П 7.4.11. в новой редакции Устава предусматривает, что президент "Энергоатома" утверждает по согласованию с уполномоченным органом управления общую организационную структуру предприятия. Он также утверждает организационные структуры структурных подразделений "Энергоатома" и структурных подразделений.

Следующий п.п. 7.4.12. также касается деятельности президента НАЭК, который по согласованию с уполномоченным органом управления утверждает численность и штатное расписание предприятия.

П 7.4.21. предусматривает, что президент несет персональную ответственность за ряд направлений деятельности компании. Например, организацию бухгалтерского учета, своевременное представление и обнародования финансовой отчетности, выполнение решений уполномоченного органа и условий контрактов, а также другие. Также персональную ответственность президент "Энергоатома", согласно Уставу, несет за обнародование информации об использовании публичных средств, а также за организацию и соблюдение требований Закона "О предотвращении коррупции" и выполнения Антикоррупционной программы предприятия.

Упомянутый в судебном постановлении п.п. 8.1.2. предусматривает, что президент "Энергоатома" увольняет и назначает Уполномоченный орган управления на основании конкурса, заключает и расторгает с ним контракт. Предыдущая редакция не вспоминала о проведении кадрового конкурса.

П 8.1.10 предусматривает согласование с уполномоченным органом управления привлечение аудитора для ежегодного аудита компании. Ранее Уполномоченный орган только обеспечивал проведение аудиторских проверок.

Также "Энергоатом" требует признать недействительным Главу 11 нового Устава. Речь идет об ответственности при осуществлении значительных хозяйственных обязательств компании. Это когда рыночная стоимость имущества, средств услуг или работ, являющихся предметом хозяйственного обязательства, превышает 10% компании.

Также независимо от стоимости значительными хозяйственными обязательствами считаются кредитные соглашения и другие различные финансовые операции со средствами предприятия, которые приводят к образованию долгов, совершение сделок с землей компании и ее недвижимости, в результате которой может уменьшиться размер объекта или его стоимость, заключение договоров аренды и договоров поручительства и другие подобные финансово-материальные операции. Раздел предусматривает, что должностные лица за нарушение пунктов раздела подлежат дисциплинарной и административной ответственности и должны возместить причиненный вред. В предыдущей редакции Устава этого раздела не было.

Приказ №482 об утверждении Устава НАЭК "Энергоатом" 5 декабря 2019 подписал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, новым премьер-министром был избран Денис Шмыгаль, который до этого работал топ-менеджером холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Правительство Шмыгаля руководителем Минэнерго без решения парламента назначило Ольгу Буславец, которая в должности первого заместителя министра получила статус и.о. министра. Перед этим правительство распоряжением от 29 марта назначило в таком же статусов и.о. руководителем "Энергоатома" Петра Котина.

100% акций ГП "НАЭК" Энергоатом "принадлежит государству в лице Министерства энергетики.