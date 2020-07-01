Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о назначении Семочко главой внешней разведки

Пятый президент Украины Петр Порошенко в среду пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), у здания ГБР проходит митинг в поддержку Порошенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы... Адвокаты Януковича сегодня расправляются с патриотами", - сказал Порошенко на входе в ГБР, выступая перед собравшимися.

Он подчеркнул, что уголовные преследования касается не только его, но и всех патриотов Украины. Пятый президент добавил: "Я иду (в ГБР) сказать все, что я думаю"

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко имеет недвижимости на более, чем 200 млн грн и родственников с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

Кроме того, семья Семочко также находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, а его подчиненные добились доступа к выводам международного расследования о выведении средств из "Приватбанка".

НАБУ открыло дело по этим фактам.

Также стало известно, что Семочко через двух посредников требовал у ООО "Диавита" $250 тыс. за участие компании в тендере Министерства здравоохранения по закупке расходников для диализа.

10 июня 2020 года в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко в должность.

После начала рассмотрения дела Порошенко неоднократно вызывался на допросы по нему, однако на вызовы не приходил.