БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 796 4

Кабмин продлил регулирование цен на газ для населения на один месяц (обновлено)

Кабмин продлил регулирование цен на газ для населения на один месяц (обновлено)

Кабинет министров на сегодняшнем заседании продлил действие механизма публичных специальных обязательств (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по поставке природного газа для нужд населения еще на один месяц – до 1 августа 2020 года

Об этом сообщил источник БизнесЦензор и подтвердила после заседания правительства и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы Минэнерго, это связано с необходимостью проведения конкурса по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке для населения.

"Сегодня Кабинет министров для проведения всех необходимых мероприятий для отбора такого поставщика последней надежды продлил действие ПСО для населения до 1 августа", – сказала Буславец.

Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021 года.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года было отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям на рыночных условиях.

С января 2020 года стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле, учитывающей цену на голландском газовом хабе (ТТF) .

Кабмін (7756) Нафтогаз (3321) Тарифи на газ (715)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что тут скажешь? Калеки...
показати весь коментар
01.07.2020 19:18 Відповісти
необходимостью проведения конкурса по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке для населения./////////////////////////////////////////// Для предотвращения окончательного развала энергетической отрасли надо отменить антиконституционные "рознично-рыночные" законы 2018г,вернуть балансы под гос.регулирование а паразитические прокладки между АЭС,ГЭС и ТЭЦ- АО,ООО и пр "Рога с копытами" разогнать ссаными тряпками,как супервредное инвазивное образование-атавизм в нормально функционировавшем до их введения энергетической отрасли. Функции "гарантированного покупателя" отдать "альтернативно-зеленым" негодяям и обязать их продавать их энергию пенсам и льготникам по 1.60 за квт час. А НКРЕКП пусть еще вычтет с них ворованные 60 млрд.грн у атомщикови переданные им "на харчевание".. И посмотрим-как они выживут в реальных условиях "рынка" и "рыночного ценообразования",как выживают гос.предприятия,умышленно доводящиеся до банкротства антиконституционными законами..То же самое надо сделать и в газовой сфере,где все сделано за счет государства-от скважины ,компрессорных станций,ГТС и хранилищ,а прохиндеи из АО,ООО и пр "Рогов с копытами" оседлали трубы и делят на "лохобиржах" ворованный у государства общенародный(ст13) и бесплатный газ. Поэтому облгазы(платежка №2) надо сохранить,т.к они обеспечивают физическую доставку газа от скважин к потребителям,а ненужную паразитическую прокладку-АО,ООО и пр "Рога с копытами"(платежка №1)-разогнать за ненадобностью и вредносностью. Т.е все привести к нормам Конституции Украины и здравому смыслу,пока еще энергетическая отрасль еще дышит.. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3205332
показати весь коментар
01.07.2020 22:01 Відповісти
Все правильно! Но "рога и копыта" при власти, попробуй этих пиявок уничтожить. Это мафия, т.е. бандиты (олигархи) объедены с госструктурами.
показати весь коментар
02.07.2020 08:11 Відповісти
Когда начнется отопительный сезон, тогда и начнется вакханалия цен на газ и транспортировку.
показати весь коментар
02.07.2020 08:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 