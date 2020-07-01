Кабмин продлил регулирование цен на газ для населения на один месяц (обновлено)

Кабинет министров на сегодняшнем заседании продлил действие механизма публичных специальных обязательств (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по поставке природного газа для нужд населения еще на один месяц – до 1 августа 2020 года

Об этом сообщил источник БизнесЦензор и подтвердила после заседания правительства и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы Минэнерго, это связано с необходимостью проведения конкурса по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке для населения.

"Сегодня Кабинет министров для проведения всех необходимых мероприятий для отбора такого поставщика последней надежды продлил действие ПСО для населения до 1 августа", – сказала Буславец.

Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021 года.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года было отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям на рыночных условиях.

С января 2020 года стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле, учитывающей цену на голландском газовом хабе (ТТF) .