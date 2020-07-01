Впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами, – Шмыгаль (обновлено)

На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы перед работниками государственных угледобывающих предприятий отсутствует.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседания правительства.

"В прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме и почти 40 тысяч работников, которые ежедневно выполняют титаническую работу, получили причитающуюся заработную плату", – заявил Шмыгаль.

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге уточнила, что остаток задолженности перед шахтерами будет погашаться за счет хозяйственной деятельности госшахт, передает Интерфакс-Украина.

"Все средства, которые необходимо было выплатить шахтерам из бюджета, поступили на их платежные карты. Это беспрецедентная ситуация, когда нет задолженности перед шахтерами из бюджета. Та задолженность, которая еще существует – она небольшая, 127 млн грн на все угольные предприятия, – будет погашаться за счет хозяйственной деятельности этих предприятий", – сказала Буславец.

При этом она высказала мнение, что задолженности по зарплате не являются основной причиной шахтерских протестов в Киеве, начавшихся 30 июня.

"На митинги вышли не только относительно наличия задолженности, это не основная причина. На митингах есть также работники шахт, находящихся, например, в аренде, они требуют гарантированного сбыта угля и выполнения топливного баланса, утвержденного Минэнерго", – сказала Буславец.

Напомним, со вчерашнего дня возле Офиса президента началась акция протеста шахтеров ряда государственных угледобывающих предприятий, а также шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова. В то же время в ДТЭК Ахметова отрицают причастность в организации этой акции, о чем сообщал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.