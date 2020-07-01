Кабмин отдаст больше половины средств Фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, примет решение о выделении на строительство и ремонт дорог 35 миллиардов гривен из специального Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями общим объемом 64,7 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседания правительства.

"Еще одно важно е решение, которое Кабинет министров сегодня будет рассматривать, – это вопрос о выделении 35 млрд грн на реконструкцию и реконструкцию дорог государственного значения. Это продолжение программы президента "Большое строительство".

Как сообщалось, 18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц. Президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 22 июня.

Авторы законопроекта предложили выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии на дорожные работы 35 млрд грн, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Главное экспертное управление Верховной Рады указывало, что выделение средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.

Минфин по состоянию на 10 июня заявлял, Кабинет министров уже распределил 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.

При этом Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.