"Укргазбанк" запустил ипотеку на срок до 20 лет под 8,8% в первый год

Государственный "Укргазбанк" открыл программу ипотечного кредитования в гривне максимальным объемом до 5 млн грн на срок до 20 лет при залоге от 30% под 8,8% годовых в первый год и с расчетом процентной ставки в последующие 19 лет по формуле украинский индекс ставок по депозитам (UIRD) на 12 месяцев плюс 5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, для получения такого кредита клиент в течение года до оформления должен пользоваться премиальной картой банка и проводить через нее платежи в размере 5 тыс. грн в месяц или после получения кредита в течение трех месяцев производить безналичные платежи в 10 тыс. грн для подтверждения своей платежеспособности.

Как сообщалось, "Приватбанк" с 1 июля объявил о начале кредитования в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.

В свою очередь "Кредобанк" открыл программу ипотечного кредитования в гривне максимальным объемом до 3 млн грн на срок до 20 лет при залоге от 40% под 10% в первый год, 11% - во второй и 14% - в третий.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 мая 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 (148,589 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.