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Кабмин одобрил подписание трех договоров с Евросоюзом на 105 миллионов евро

Кабмин одобрил подписание трех договоров с Евросоюзом на 105 миллионов евро

Кабинет министров на заседании в среду, 1 июля, одобрил проекты трех соглашений, которые позволят привлечь финансовую помощь Европейского Союза на общую сумму 105 млн евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Первое, это EU4BUSINESS. Реализация программы позволит предоставлять гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах", – сообщил Шмыгаль, уточнив, что по этому соглашению Украина должна получить 20 млн евро.

Второе соглашение, по словам премьера, – это программа технического сотрудничества на 2020 год, согласно которой Украина может направить 60 млн евро на усиление институциональной способности для осуществления необходимых реформ в направлении евроинтеграции (в том числе, это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС).

"И третье – это программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Здесь важно, что помощь будет направлена ​​именно малым фермерским хозяйствам, чтобы они смогли лучше конкурировать и создавать добавленную стоимость", – сказал Шмыгаль, отметив, что сумма помощи Украине по этому соглашению составляет 25 млн евро.

Автор: 

Кабмін (7757) Євросоюз (5111) Шмигаль Денис (1491)


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