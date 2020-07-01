Минобороны подписало второй контракт на закупку топлива с заводом Коломойского

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров) подписало с Министерством обороны второй контракт на поставку 3 700 тонн авиационного топлива.

Копия договора от 1 июля обнародована в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издение enkorr.

Компания обязалась поставить топливо до 30 августа по 16 256 грн за тонну. Эта цена включает логистические затраты, кроме того министерство покупает топливо с отсрочкой платежа, что также влияет на цену.

По данным ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", 30 июня предложение по авиатопливу на оптовом рынке отсутствовало.

Как сообщалось, 23 июня "Укртатнафта" подписала с Министерством обороны первый за как минимум с 2015 года контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива.

Второй контракт, как и первый, подписан по итогу тендера 12 мая. Тогда на аукционе "Укртатнафта" предложила самую высокую цену среди шести участников. Например, ее предложение было на 34% или на 4094 грн/т дороже, чем компании "Сокар Украина", которая на аукционе предложила самую низкую стоимость (12 162 грн/т).

Однако с 25 мая по 15 июня предложения всех остальных пяти компаний, в том числе "Сокара", были поочередно отклонены тендерным комитетом с формулировкой "неустранение недостатков в тендерной документации".

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Напомним, группа "Приват" впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или дисквалифицировались тендерным комитетом.

Основным поставщиком топлив для Минобороны в 2019 году оставалась группа "Трейд Коммодити", с которой оборонное ведомство в прошлом году заключило 7 контрактов на 2,2 млрд грн. По 5 из 7 контрактов сроки поставки были сорваны, в результате чего Минобороны из законтрактованных на 2019 году 80,9 тыс. тонн топлива получило от "Трейд Коммодити" 57,4 тыс. тонн (71%).