С начала введения автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 37,7 миллиона
За первый месяц, с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специальный фонд государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.
За превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч - 510 грн.
Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. Если он будет оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшен на 50%.
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