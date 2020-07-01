С начала введения автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 37,7 миллиона

За первый месяц, с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специальный фонд государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. Если он будет оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшен на 50%.