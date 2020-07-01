БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
363 1

С начала введения автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 37,7 миллиона

С начала введения автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 37,7 миллиона

За первый месяц, с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специальный фонд государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч установленных ограничений штраф составляет 255 грн, а при превышении более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Оплатить штраф можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. Если он будет оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшен на 50%.

Автор: 

бюджет (1811) порушення (163) ПДР (114) штраф (1114)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Камер слишком мало. Сумма может быть легко утроена.
показати весь коментар
01.07.2020 23:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 