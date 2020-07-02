Послы G7 заявили о возможности подрыва реформ в Украине на фоне отставке Смолия

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.

Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter, сообщает БизнесЦензор.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

Перед этим стало известно, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.