Цены на нефть растут второй день подряд на новостях о снижении запасов в США

Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 42,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,13% — до 39,87 доллара за баррель.

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 533,5 миллиона баррелей.

Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Агентство Рейтер сообщило, что за последние сутки в США зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 — более 48 тысяч.

Аналитики, которых цитирует агентство, отмечают, что все внимание рынков будет направлено на активность в США в преддверии праздничных выходных по случаю Дня независимости 4 июля, а также на восстановление добычи американских нефтедобывающих компаний.