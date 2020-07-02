Спрос на нефть вернется на уровень до эпидемии только к 2022 году, – Goldman Sachs

Рост маятниковой миграции, переход на личный транспорт и повышение госрасходов на инфраструктуру с целью улучшить экономические показатели должны помочь спросу на нефть вернуться к докоронавирусным уровням к 2022 году.

Об этом говорится в сообщении Goldman Sachs, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В аналитической записке американского банка говорится, что спрос, как ожидается, снизится в нынешнем году на 8%. В 2021 году он вырастет на 6%, а полностью вернуться на уровень, на котором он был до начала пандемии, сможет к 2022 году.

Спрос уже начал восстанавливаться, но остается ниже нормального уровня. Так, в июне он был на 12% ниже уровня прошлого года, сообщил Goldman.

Банк ожидает, что быстрее всего среди нефтепродуктов восстановится спрос на бензин. Потребление же авиатоплива, сильнее всего пострадавшее во время пандемии, может и дальше испытывать проблемы, поскольку люди будут воздерживаться от путешествий, пока не появится вакцина.

Спрос на топливо начал постепенно восстанавливаться по мере снятия коронавирусных ограничений, однако вторая волна вируса может быстро сломить этот тренд, свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе данные.

Согласно результатам опроса Рейтер, цены на нефть в этом году консолидируются на уровне около $40 за баррель, при этом восстановление ускорится в четвертом квартале и далее в 2021 году на фоне сокращения добычи ОПЕК, а также перезапуска экономик после коронавирусных локдаунов.