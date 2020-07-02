Рада соберется на внеочередное заседание для увольнения главы Нацбанка в пятницу, – Арахамия

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля, на нем планируется рассмотреть вопрос увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках – час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе, – ред.), запросы, а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем далее", – сказал Арахамия.

Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14:00, а подписи депутатов в поддержку его поведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие именно кадровые вопросы, кроме вопроса об отставке главы Нацбанка Якова Смолия будут рассмотрены на внеочередном заседании, Арахамия сказал: "Я еще точно не знаю, но на комитете рассматривается вопрос о главе Антимонопольного комитета".

Депутат подчеркнул, что речь идет не о назначении на должности, а об удовлетворении заявлений чиновников.

По словам Арахамии, Смолий должен прийти на внеочередное заседание в пятницу.

"Согласно регламенту, он должен быть. Эта процедура длится приблизительно 45 минут- час... Ему задают вопросы – он отвечает", – рассказал глава фракции.

Он также предположил, что "Слуга народа" поддержит представление об отставке Смолия.

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Как сообщалось, 1 июля глава НБУЯков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.