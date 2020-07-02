Россия тратит на содержание оккупированных регионов Украины $5 миллиардов в год, – вице-премьер

Расходы Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма составляют около $5 млрд в год.

Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это $1,3 млрд в год на гражданские дела, и по нашей информации до $3,7 млрд в год на войну, на военные вопросы. В среднем $5 млрд в год", – сказал Резников.

Вице-премьер добавил, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированные и оккупированные территории.