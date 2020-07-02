За подельника задержанного на взятке экс-главы Кировоградской области внесли 5 миллионов залога

За руководителя патронатной службы Кировоградской областной государственной администрации Сергея Шевченко внесли 5,06 млн грн залога.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і Діло".

"За руководителя патронатной службы Кировоградской областной государственной администрации, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, внесли 5 млн 67 тысяч гривен залога", – сообщила руководитель отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.

Ранее суд избрал для Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,06 млн грн залога. Также суд заключил под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой 10 млн грн залога. Сейчас он еще находится в СИЗО.

Как сообщалось, детективы НАБУ задержали Балоня и Шевченко 26 июня при получении части взятки.

Как установило следствие, чиновники предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами и при получении второго из них чиновники были задержаны.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. После задержания чиновника Зеленский уволил его с занимаемой должности 27 июня.