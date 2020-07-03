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Новини
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Прокуратура обнаружила растрату 350 миллионов при строительстве Окружной дороги в Киеве

Прокуратура обнаружила растрату 350 миллионов при строительстве Окружной дороги в Киеве

Прокуратура Киева принимает меры по предупреждению безосновательной растраты 354 млн грн бюджетных средств на строительстве Большой Окружной дороги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконным и недействительным договора о закупке работ по строительству Окружной дороги.

"Установлено, что в апреле 2020 коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" осуществлялась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству отрезке Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354,2 млн грн", - сообщает прокуратура.

По данным прокуратуры, коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона.

"Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", - сообщает прокуратура.

дороги (1574) Київ (4687) прокуратура (360)


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Топ коментарі
+5
"большая стройка распил" от зеленского покажет - это 354 млн - это так.. на чай богуцкой.
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03.07.2020 11:37
+1
Наверное сверху просто золотое покрытие делали))
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03.07.2020 12:26
+1
Интересно что это за "дополнительные работы" стоимостью 200тыс за 1 метр?
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03.07.2020 12:49
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"большая стройка распил" от зеленского покажет - это 354 млн - это так.. на чай богуцкой.
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03.07.2020 11:37 Відповісти
Прокурор такой: - Подождите, а как же я? А мне что? Непорядок!
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03.07.2020 11:52 Відповісти
Наверное сверху просто золотое покрытие делали))
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03.07.2020 12:26 Відповісти
Интересно что это за "дополнительные работы" стоимостью 200тыс за 1 метр?
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03.07.2020 12:49 Відповісти
Во-во! Это не на это ли дело Зе!ля деньги из фонда борьбы с короной пустил?
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03.07.2020 12:49 Відповісти
большая стройка в турборежиме)
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03.07.2020 12:58 Відповісти
Петьки всё разворовали.
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03.07.2020 13:28 Відповісти
на дорогах крали і крадуть завжди. Он в Києві вул. Оболонску типа "асфальтують" вже цілий місяц, а може і більше. Зняли асфальт і щодня імітують діяльність...техніка їздити, куча робітників щось ковиряє...то тротуар то стоки або бордюри, або просто сидять..чекають..вже два потопи (лівневі) пройшли . А там вся улиця метров 300 ! Щоб заасфальтувати треба - 3 години -старий асфальт зняти і 3 години новий покласти. Але більше місяця типа "асфальтують" вартість "виконаних робіт" накручують раз в 10-15. При цьому працюють працівники районного управління ШЕД, а по паперам, напевно підрядник-фіктивка. І так всюди))
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03.07.2020 13:58 Відповісти
Такие вещи не проходят,есть акт выполненных работ и объем. От того,что они там хоть год просидят,дорога длиннее и шире не станет. Там другие механизмы заработка.
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03.07.2020 14:19 Відповісти
Все проходить. акти виконаних робіт складаються на підставі довідок про вартість КБ-3 де використовуються ДБН, якими встановлені основи обрахування вартісної оцінки будівництва. І якщо роботи робити два місяці замість неділі то можна і об*єми дописати і вартість виросте бо там годино-працівник)) За цей час було дві зливи і по вулиці тікла река . прикладається довідка від синоптиків...і додатково записується купа роботи))
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06.07.2020 22:17 Відповісти
По кб-3 і дбєнах ви можете списати материли и роботи, але осяг фактично виконаних робіт /дороги/ ну ніяк не зміниться. І від того,що робітник там просидить хоч пів року,йому ну ніяк не заактують з реальних 800 метрів віртуальні 1800. Я якщо закриють,то до першої ревізіонної перевірки,після чого на керівників відкриють справу.
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07.07.2020 17:22 Відповісти
заактують реальні 800 м., а роботи і матеріали збільшуть разів в 5.
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08.07.2020 23:08 Відповісти
ну а как без этого???
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03.07.2020 13:59 Відповісти

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