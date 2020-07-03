Прокуратура обнаружила растрату 350 миллионов при строительстве Окружной дороги в Киеве
Прокуратура Киева принимает меры по предупреждению безосновательной растраты 354 млн грн бюджетных средств на строительстве Большой Окружной дороги.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.
Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконным и недействительным договора о закупке работ по строительству Окружной дороги.
"Установлено, что в апреле 2020 коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" осуществлялась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству отрезке Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354,2 млн грн", - сообщает прокуратура.
По данным прокуратуры, коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона.
"Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", - сообщает прокуратура.
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стройкараспил" от зеленского покажет - это 354 млн - это так.. на чай богуцкой.