Выплаты по госдолгу Украины в следующем году могут составить 600 миллиардов, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина в следующем году должна будет выплатить около 600 миллиардов гривен по государственному долгу.

Об этом Марченко заявил во время выступления в парламенте, сообщает БизнесЦензор.

"Прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 миллиардов гривен", - сказал Марченко.

Марченко добавил, что " дефицит государственного бюджета в 2020 году составляет 7,5% валового внутреннего продукта. "В следующем году мы планируем этот дефицит сократить", - сказал Марченко.

Как писал БизнесЦензор, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до $82,12 млрд.

По данным Минфина, в апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.