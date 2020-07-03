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Новини Коронавірус і карантин
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АМКУ оштрафовал фармкомпанию на 500 тысяч за рекламу "лекарства" от коронавируса

АМКУ оштрафовал фармкомпанию на 500 тысяч за рекламу

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Юрия-Фарм" на 528 тысяч грн за распространение в рекламном ролике своего препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

АМКУ обнаружил на канале "1+1" ролик средства "Декасан", в котором распространялась информация, что он "действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы".

Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции "Декасан". Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые бы подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19. Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

"За это нарушение на ООО "Юрия-Фарм" наложен штраф в размере 528 тысяч гривен. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения", - сообщает АМКУ.

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