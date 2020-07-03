Ryanair пообещал завершить обработку 90% заявок на возврат денег до конца июля

Авиаперевозчик Ryanair заявил о намерении обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным в марте, апреле, мае и июне рейсов до конца июля.

В лоукосте заявили, что ускоренная обработка стала возможной после открытия офиса в Дублине 1 июня и привлечения к работе дополнительного персонала, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com..

По данным Ryanair, к концу июня его сотрудники обработали все возвраты за март и 50% за апрель. К 15 июля лоукост рассчитывает закрыть все заявки за апрель, а к концу месяца обработать заявки за май и большинство обращений за июнь.

Под обработкой заявки в авиакомпании понимают возврат денежных средств, выпуск ваучеров на покупку новых билетов или перенос вылета на другую дату.

В Ryanair также заявили о сложностях с обработкой возвратов билетов, оформленных через агентства из-за того, что они используют ненастоящие адреса электронной почты и виртуальные карты. В результате авиакомпания не может связаться напрямую с клиентами.

"Призываем пассажиров, которые еще не получили возврат, связаться с их агентством, чтобы убедиться, что оно действует в соответствии с присланными инструкциями и сотрудничает с авиакомпанией", - заявили в Ryanair.

В конце мая глава лоукоста Майкл О’Лири прогнозировал, что обработка всех заявок по билетам Ryanair на отмененные рейсы займет от 3 до 6 месяцев.