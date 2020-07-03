Крупнейшие сети АЗС за неделю повысили цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр

За неделю с 26 июня по 3 июля сети АЗС Shell, OKKO, WOG, Amic, Socar и "Параллель" повысили цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В пределах от 30 до 50 копеек за литр, в зависимости от вида топлива, выросли цены на станциях KLO, UPG, "Укр-Петроль".

"БРСМ-Нафта" за неделю повысила цены на бензины на 30 копеек, на дизтопливо – на 10 копеек за литр.

На 15 копеек выросла цена литра дизтоплива на станциях Chipo, Marshal за неделю увеличил цены на бензины на 1 грн/л.

В итоге средние по стране розничные цены на бензин и дизельное топливо за неделю выросли на 21-22 коп./л: цены на А-92 повысились до 21,13 грн, А-95 – до 22,18 грн, дизтоплива – до 21,62 грн за литр.

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л.