Украина выполнила вовремя только одно из семи обязательств по новой программе МВФ

Верховная Рада 19 июня приняла закон о деривативах и финансовых рынках (№ 2284) и это стало единственным из семи пунктов обязательств в меморандуме с МВФ по новой программе stand by, срок исполнения которых истекал в минувшем месяце.

Об этом свидетельствует текст меморандума, который опубликован на сайте МВФ и Минфина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, до конца июня власти Украины обязались отменить временное ограничение для всех зарплат в государственном секторе в 47 тыс. грн, которое было установлено на период карантина.

Кроме того, структурным маяком программы было согласование акционером и утверждение Советом финансовой стабильности до конца июня планов сокращения объемов неработающих кредитов в государственных банках. Согласно данным агентства, проведение такого Совета финстабильности планировалось на 30 июня, однако информация о его проведении и результатах отсутствует.

В рамках усилий по уменьшению конечной стоимости банковских банкротств для государства к концу июня власти Украины обещали наработать стратегический документ о комплексе мер по улучшению возврата активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц, в том числе путем использования административных механизмов.

"К концу июня 2020 мы законодательно установим срок 1 октября 2020 для заключения всех новых договоров на коммунальные услуги, которые будут включать пересмотренные тарифы на отопление", – меморандум содержит и такое обязательство украинской стороны.

Кроме этого, планировалось в июне провести конкурс по отбору поставщика последней надежды (ПОИ) на рынке газа для населения, чтобы с 1 июля отменить спецобязательства НАК "Нафтогаз Украины" в этом сегменте рынка. Однако конкурс был объявлен лишь в конце месяца, а действие спецобязательств продлено до 1 августа.

Еще одним обязательством было принятие к концу июня 2020 законодательства, которое создает частичный гарантийный фонд для обеспечения финансовой поддержки малых фермеров, а также децентрализацию управления землей, передавая государственные земли в коммунальную собственность, устанавливает прозрачный процесс проведения электронных земельных аукционов.

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Как сообщалось, 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.