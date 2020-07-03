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Водителей фур за сутки оштрафовали на 54 тысяч евро за перегрузки, – Криклий

Водителей фур за сутки оштрафовали на 54 тысяч евро за перегрузки, – Криклий

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства. 

"По поручению президента Украины усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах продолжается. Так, только за вчера было проверено 6598 грузовых транспортных средств и начислено более 54 тыс. евро платы за перегрузки. Уже в 8 областях проводится круглосуточный габаритно-весовой контроль. И нередко некоторые строительные компании попадают в выборку нарушителей", - отметил Криклий.

Криклий поделился рейтингом крупнейших нарушений габаритно-весового контроля за последние сутки. Так, вчера на автодороге М-14 инспекторы "Укртрансбезпеки" совместно с сотрудниками патрульной полиции и СБУ в Николаевской области выявили 3 факта превышения весовых параметров при перевозке груза. Транспортные средства, перевозившие щебень, пытались объехать пункт габаритно-весового контроля полевыми дорогами, но были задержаны инспекторами соответствующих служб для проведения взвешивания.

"Все три грузовика принадлежат предприятию ООО "СПМК-17", которое задействовано в строительстве автомобильных дорог Николаевской области и уже неоднократно нарушало требования действующего законодательства при перевозке груза", - отметил глава министерства.

На каждом из авто были обнаружены перегрузки как на строенную ось, так и на общий вес, и начислена плата за проезд в размере 816,72 евро за каждое транспортное средство.

Кроме этого, рекордсменами по превышению весовых параметров стали:

  • на автодороге Н-09 в Ивано-Франковской области - авто MAN ООО "Прогресс логистик плюс", в котором выявлена ​​перегрузка на строенную ось 32,25 тонн при норме 24 тонн, на общий вес - 52,0 тонн при норме 40 тонн. начислена плата за проезд - 1180, 20 евро.
  • на дороге Н-14 в Кировоградской области - авто MAN ООО "Экспресс Техбуд", в котором выявлена ​​перегрузка на ось 13,46 тонн при норме 24 тонн, на общий вес - 42,2 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 344 евро.

Автор: 

вантажі (1297) перевезення (645) штраф (1115) Криклій Владислав (238)


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Назвавши тих, хто перевантаженими автомобілями розбиває збудовані за наші кошти дороги засранцями, то він іще мяко сказав, бо ця падаль заслуговує на більш різкі слова.
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03.07.2020 21:34 Відповісти
Дороги построены за наши деньги после деребана,потому нихуя нагрузки не держат,и ремонт каждый год
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03.07.2020 22:20 Відповісти
Особенно умиляют перегрузы в южных областях, там дороги на жаре превращаются в американские горки с колеями и наплывами. На счёт штрафов водителей - все правильно , так в Европе и США- за перегруз штрафуется драйвер который и несёт ответственность нарушения технического и весового характера управляемого им транспорта , а не так как у нас- мэнэ заставылы, я не знаю, цэ пэршый раз, я просто шофэр шо сказала тэ й вэзу
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04.07.2020 09:55 Відповісти
Это так только в нашей стране. Нужно ехать работать за границу, хотя бы в Польшу. Там порядок в этом плане, все строго придерживаются правил. Только, чтобы работать там нужно оформиться, сделать чип для тахографа, код 95 и пр. Советую обращаться в Центр Лицензий https://xn--***********.xn--j1amh/ru/ Чип карта действует 5 лет, оформляется быстро, дней за 10. По остальным документам тоже проконсультируют. Без проблем оформляешь и едешь работать.
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14.09.2020 10:14 Відповісти

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