Водителей фур за сутки оштрафовали на 54 тысяч евро за перегрузки, – Криклий

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По поручению президента Украины усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах продолжается. Так, только за вчера было проверено 6598 грузовых транспортных средств и начислено более 54 тыс. евро платы за перегрузки. Уже в 8 областях проводится круглосуточный габаритно-весовой контроль. И нередко некоторые строительные компании попадают в выборку нарушителей", - отметил Криклий.

Криклий поделился рейтингом крупнейших нарушений габаритно-весового контроля за последние сутки. Так, вчера на автодороге М-14 инспекторы "Укртрансбезпеки" совместно с сотрудниками патрульной полиции и СБУ в Николаевской области выявили 3 факта превышения весовых параметров при перевозке груза. Транспортные средства, перевозившие щебень, пытались объехать пункт габаритно-весового контроля полевыми дорогами, но были задержаны инспекторами соответствующих служб для проведения взвешивания.

"Все три грузовика принадлежат предприятию ООО "СПМК-17", которое задействовано в строительстве автомобильных дорог Николаевской области и уже неоднократно нарушало требования действующего законодательства при перевозке груза", - отметил глава министерства.

На каждом из авто были обнаружены перегрузки как на строенную ось, так и на общий вес, и начислена плата за проезд в размере 816,72 евро за каждое транспортное средство.

Кроме этого, рекордсменами по превышению весовых параметров стали: