Итоги недели: Отставка Смолия ценой $2 миллиарда, увольнение главы АМКУ и запрет на въезд в ЕС

Главные новости экономики за неделю 30 июня - 3 июля.

ФИНАНСЫ

Рада отправила в отставку главу Национального банка

Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

Остатки средств на едином счету Казначейства составили рекордные 76 миллиардов

По данным Казначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июля составили 75,7 млрд грн, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем на начала июня и является рекордным показателем за всю историю.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

По словам министра финансов Сергея Марченко, остатки средств на валютных счетах правительства составляют более $2 млрд.

Госбюджет недосчитался 34 миллиардов поступлений за полгода, – Казначейство

Поступления госбюджета в январе-июне 2020 года составили 519,45 млрд грн, что на 34,08 млрд грн или на 6,2% меньше плана, но на 2,5% или на 12,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Госказначейство.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 5 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,27 млрд грн, при этом снижение ставок по ценным бумагам прекратилось, а по шестимесячным облигациям ставки выросли.

Нацбанк сократил чистую покупку валюты на межбанке в 22 раза

Чистая покупка валюты Национальным банком в период с 30 июня по 3 июля сократилась до $18,9 млн по сравнению с $424,5 млн неделей ранее. В частности, на минувшей неделе НБУ купил $169,8 млн, а продал – $150,9 млн.

НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. В связи с этим президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Нацкомфинуслуг, полномочия которой были разделены между НБУ и НКЦБФР.

ВЛАСТЬ

Рада минимальным количеством голосов уволила главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). За это решение проголосовали 226 депутатов.

Терентьев сначала написал заявление об отставке по собственному желанию, но уже на следующий день заявил об отзыве своего заявления. Однако Комитет Рады по вопросам экономического развития все-равно рекомендовал вынести отставку Терентьева на голосование.

Рада выделила 2 миллиарда на ликвидацию последствий наводнения

Законом по предложению Кабмина увеличен на 2 млрд грн объем резервного фонда госбюджета для финансирования мероприятий по преодолению последствий июньского наводнения в западных областях Украины.

Зеленский утвердил отмену штрафов по кредитам для бизнеса на время карантина

Президент подписал закон, запрещающий начисление штрафов и пени по кредитам для бизнеса в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения. Ранее такая норма действовала только в отношении кредитов физлиц.

Шмыгаль представил предварительный график повышения минимальной зарплаты

Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года – до 6,5 тис. грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди прочего, это позволит увеличить поступления от налогов и ЕСВ.

Кабмин отдаст больше половины средств Фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог

Кабинет министров направит на строительство и ремонт дорог 35 млрд грн из специального Фонда борьбы с коронавирусом общим объемом 64,7 млрд грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Кабмин уволил главу концерна "Ядерное топливо"

Кабинет министров принял решение о прекращении полномочий гендиректора государственного концерна "Ядерное топливо" Сергея Дробота, который занимал эту должность с апреля 2014 года.

Кабмин уволил главу Гослесагентства

Кабинет министров уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Госагентства лесных ресурсов. Соратник экс-премьера Алексея Гончарука возглавлял это ведомство с декабря 2019 года.

Зеленский провел первое заседание Совета реформ

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.

По словам главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, президент "решительно поддержал" замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, новую реформу таможни и создание службы финансовых расследований. В свою очередь Офис президента привел более осторожные комментарии Зеленского.

ЭНЕРГЕТИКА

Зеленский утвердил схему ротации членов Нацкомиссии по тарифам

Президент Владимир Зеленский подписал указ, котрым утвердил схему ротации членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно документу, первой с 1 июля 2020 года будут прекращены полномочия члена НКРЭКУ Елены Антоновой.

Кабмин продлил регулирование цен на газ для населения на один месяц

Кабинет министров продлил действие механизма публичных специальных обязательств (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по поставке газа для населения еще на один месяц – до 1 августа. Это связно с тем, что Минэнерго не успело провести конкурс по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке.

Рада приняла законопроект о снижении "зеленого" тарифа в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации.

"Укрнафта" с помощью судов отказалась заплатить 2,9 миллиарда дивидендов государству

Апелляционный админсуд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым по иску "Укрнафты" отменено постановление правительства о направлении 90% чистой прибыли компании за 2018 год на выплату дивидендов. В том числе 2,9 млрд грн из них должны были поступить в госбюджет.

ТРАНСПОРТ

Евросоюз продлил запрет на въезд для граждан Украины

Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан 14 стран, Украина в этот перечень не вошла из-за роста заболеваемости коронавирусом в последние недели. Этот список стран ЕС будет обновлять каждые две недели.

Зеленский отменил уголовное наказание за езду в пьяном виде

Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, которая вступила в силу 1 июля.

В МВД такое изменение заявили, что это упростит оформление протоколов за езду в нетрезвом состоянии, которых только в 2019 году было составлено 115 тысяч.

Аэропорт "Киев" Хмельницкого объявил об увольнении половины персонала

Международный̆ аэропорт "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") объявил о сокращении 50% сотрудников из-за падения объема авиаперевозок и снижения пассажиропотока. В самом аэропорту работает около 2 тысяч человек, еще 8 тысяч сотрудников работает в предприятиях, сотрудничающих с аэропортом.

"Укрзализныця" перешла на сокращенную рабочую неделю

"Укрзализныця" с 1 июля переходит на четырехдневную рабочую неделю, начиная с сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли границы для Украины

Границы для украинских туристов уже открыли пять стран – Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. При этом Египет пока открыт только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой.

КОРПОРАЦИИ

Приговоренный к колонии в России совладелец ИСД продает долю в киевском отеле Hyatt

Связанная с приговоренным к 9 годам колонии в Росии гендиректором корпорации ИСД Олегом Мкртчаном офшорная фирма продает 50% в компании, которая владеет столичной пятизвездочной гостиницей Hyatt Regency Kiyv. Сейчас сделка находится на рассмотрении Антимонопольного комитета.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении Злочевскому по делу о рекордной взятке

Детективы НАБУ сообщили экс-министру Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении. Ранее НАБУ задержало трех человек при попытке дачи взятки на $6 млн в интересах Злочевского.

СБУ заявила о ликвидации схему уклонения от налогов на 2 миллиарда ежемесячно

СБУ объявила о ликвидации схемы с участием сотрудников Налоговой службы, которая в 2019-2020 годах эта нанесла убыток государству на сумму более 2 млрд грн ежемесячно путем незаконного формирования сумм налоговых кредитов по НДС. В рамках расследования дела провдено 120 обысков.