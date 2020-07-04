Шмыгаль рассказал о наличии шорт-листа кандидатов на должность главы Нацбанка

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.

Как сообщалось, Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.