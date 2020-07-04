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Шмыгаль планирует подписание меморандума о получении 1,2 миллиарде евро макрофинансовой помощи ЕС

Шмыгаль планирует подписание меморандума о получении 1,2 миллиарде евро макрофинансовой помощи ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.

Євросоюз (5117) Шмигаль Денис (1495)


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Просити допомогу і розкрадати - вся їхня робота.
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04.07.2020 17:05 Відповісти
та ему никто не даст
на фоне собитий произошедших
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05.07.2020 13:24 Відповісти
ОПЗЖ ,Тимошенко , представители партии "Слуга народа " ,бродят по телеканалам
как только не обгаживая сотрудничество Украины с МВФ.
А Шмыгаль ,как ни в чём не бывало ,руку протягивает за кредитами ,а дать отпор
вышеперечисленным "соратникам " ,то ли не может, то ли не хочет.
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05.07.2020 13:36 Відповісти

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