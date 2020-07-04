Шмыгаль планирует подписание меморандума о получении 1,2 миллиарде евро макрофинансовой помощи ЕС
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.
Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на фоне собитий произошедших
как только не обгаживая сотрудничество Украины с МВФ.
А Шмыгаль ,как ни в чём не бывало ,руку протягивает за кредитами ,а дать отпор
вышеперечисленным "соратникам " ,то ли не может, то ли не хочет.