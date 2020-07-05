"Укргазбанк" и UNIDO создадут гарантийный фонд кредитов на $1,5 миллиона на энергоэффективность

Государственный "Укргазбанк" и UNIDO (Организация при ООН по промышленному развитию) подписали договор о создании гарантийного фонда кредитов на сумму $1,5 млн в рамках проекта в рамках проекта The Global Environment Facility (GEF) "Внедрение стандарта систем энергоменеджмента в украинской промышленности".

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"Фонд поможет промышленным предприятиям получить доступ к капиталу для внедрения систем энергоменеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001, а также других мер по энергоэффективности. Фонд перекрестно гарантируется PLC Citibank Europe. Это первый и единственный в своем роде финансовый механизм, созданный организацией ООН совместно с украинским финансовым партнером, в основе которого лежит гарантия", – сказано в сообщении.

Ожидается, что гарантийный фонд кредитов сделает весомый вклад в развитие украинского рынка промышленной энергоэффективности. Такой финансовый инструмент является особенно важным для украинской промышленности в контексте ее восстановления от последствий COVID-19. Благодаря ему украинские предприятия получат дополнительную поддержку, которая может быть направлена на оптимизацию активов, повышения энергоэффективности и восстановления и усиления конкурентоспособности бизнеса.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 мая 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (148,589 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.