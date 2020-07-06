Пограничная служба возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Польшей

Государственная пограничная служба возобновила работу пункта пропуска "Грушев-Будомеж" на границе с Польшей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пропуск через этот пункт на границе был возобновлен сегодня в 1:00 ночи после того, как это стало возможным с польской стороны, передает БизнесЦензор.

Напомним, правительство Украины еще 20 мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

"Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона. Например, на границе с Польшей на сегодня пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска "Смильница", "Угринов", "Устилуг". Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу, как с польской стороны заработают пункты пропуска "Кросьценко", "Долгобичув" и "Зосин", соответственно", – скащано в сообщении.

В то же время Госпогранслужба уверяет, что работающие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока. По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.