Зеленский поручил ужесточить контроль за соблюдением карантина в ночных клубах и кафе

Президент Владимир Зеленский требует усилить контроль за соблюдением карантинных мер в общественных местах.

Об этом президент заявил на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали в запрещенное время. Также были составлены соответствующие протоколы.

При этом в Нацполиции отметили, что только два города – Харьков и Львов – четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00. А в Херсонской и Сумской области вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

"Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом", – отмечается в сообщении.

В ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется.