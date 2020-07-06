Евросоюз передаст Украине оборудование для увеличения колиества тестов на коронавирус

Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения Ukraine начали передачу необходимого лабораторного оборудования в 27 лабораторий по всей Украине для усиления возможности тестирования на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, передает БизнесЦензор.

Передача включает 9 861 упаковку расходных материалов, 217 956 реагентов для проведения тестов ПЦР и 1 880 единиц лабораторного оборудования.

Все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ для обеспечения надежного, точного и быстрого тестирования на COVID-19. Переданное оборудование, материалы и реагенты помогут ускорить процесс тестирования и сэкономить время и энергию медицинских работников, вместе с этим уменьшая вероятность человеческой ошибки.

Общая стоимость поставок составляет 3,5 млн евро.