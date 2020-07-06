Апелляционный суд встал на сторону НБУ в споре с бывшим главой набсовета "Ощадбанка"

Шестой апелляционный административный суд 2 июля удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка, подтвердив таким образом законность решения регулятора об отказе Шевки Аджунеру в согласовании на должность главы надсовета "Ощадбанка".

Таким образом суд апелляционной инстанции отметил решение Окружного админсуда Киева от 18 февраля, который по иску Аджунера отменил решение НБУ об отказе в согласовании его кандидатуры на указанную должность, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Мы приветствуем решение суда и отмечаем, что Национальный банк должен законные основания для отказа Шевки Аджунеру. Это, в частности, несоответствие критериям профессиональной пригодности (наличие в Шевки Аджунера конфликта интересов и ненадлежащее исполнение им обязанностей председателя наблюдательного совета)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в мае 2019 года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет "Ощадбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а принятое текущим составом решение набсовета о продлении контракта с главой "Ощадбанка" Андреем Пышным было принято с нарушениями.

В октябре 2019 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова. После этого ряд их них оспорили это решение в суде.