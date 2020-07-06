Киевский девелопер Мхитарян представил концепцию района "Киев-Сити" вместо промзоны на Теличке. ВИДЕО

Девелопер Артур Мхитарян представил концепцию "Киев-Сити" – района, который могут построить вместо одной из промзон столицы.

Как передает БизнесЦензор, презентацию проекта Мхитарян опубликовал на своей странице в сети Facebook.

По словам предпринимателя, у команды Taryan Group уже есть проработанная концепция "Киев Сити". Для ее создания привлекли международных архитекторов и консультировались со специалистами, которые реализовывали такие деловые центры в разных городах, подчеркнул Мхитарян.

Бизнесмен добавил, что в компании уже обсудили экономическую модель с потенциальными инвесторами.

"Будущий деловой район предусматривает создание не только административных комплексов, бизнес-центров, IT кластеров, но и парков, культурных и образовательных объектов, новой концертной арены и потрясающей набережной с пристанью. Здесь можно создать новый правительственный квартал, что разгрузит исторический центр города от бесконечных пробок", – отметил девелопер.

Мхитарян уверяет, что район можно построить без государственных дотаций, от властей просит утвердить площадку и создать "понятные правила игры для инвесторов".

Бизнесмен считает, что в Киеве осталась только одна площадка, которая могла бы подойти для создания нового района – это нынешняя промзона на Теличке.

По словам Мхитаряна, сейчас эти земли находятся под угрозой хаотичной застройки. В связи с этим он призвал собственников недвижимости на Теличке, государственных деятелей, украинских и зарубежных инвесторов, а также просто киевлян объединиться вокруг идеи создания "Киев-Сити".

Напомним ранее в интервью одному из украинских изданий президент Украины Владимир Зеленский высказал желание создать в Киеве деловой район "на подобии London City", и переместить туда правительственный квартал. По словам президента, он обсуждал этот проект с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком накануне отставки последнего.

Напомним, Артур Мхитарян является основателем строительной компании Taryan Group, которая выступает инвестором и застройщиком проекта Taryan Towers на Печерске.