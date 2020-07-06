Банки на прошлой неделе выдали 135 "доступных кредитов" на 281 миллион, – Минфин

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму 281,042 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Всего по состоянию на 6 июля 2020 года уже выдано 1034 кредита на общую сумму 1 091 443 000 грн.

В течение последних нескольких недель динамика программы значительно оживилась за счет рефинансирования ранее полученных кредитов. Но спрос на инвестиционные кредиты сохраняется на высоком уровне, что свидетельствует о намерениях предпринимателей развиваться несмотря на кризис. Портфель инвестиционных кредитов уже пересек отметку в 550 млн грн, и банки продолжают рассматривать новые заявки.

Также на прошлой неделе вступило в силу решение правительства по упрощению условий участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса.

В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита. В первую очередь изменения коснутся предпринимателей, которые намерены воспользоваться возможностью получить кредит на пополнение оборотного капитала, ведь теперь его можно будет использовать на любые хозяйственные нужды бизнеса, что очень важно для его перезагрузки. В ближайшее время соответствующие изменения будут отражены в соглашениях Фонда развития предпринимательства с уполномоченными банками программы, поэтому банки скоро смогут кредитовать своих заемщиков по обновленным условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Заем в рамках программы можно получить уже в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк".