Минспорта заплатит 137 миллионов за ремонт бывшего спортивного центра нового министра

Госпредприятие "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Министерства молодежи и спорта 2 июля по результатам тендера заказало ООО "Натек Энерго Монтаж" реконструкцию за 136,98 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года фирма должна реконструировать комплекс зданий и сооружений Центра на 19 километре Столичного шоссе, 19 в Голосеевском районе, в частности возвести новые здания.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 11,38 млн грн идет на загрунтованные в два слоя конструктивные элементы весом 100-500 кг с преобладанием горячекатаных профилей по 49 тыс. грн за тонну.

Еще 9,97 млн грн потратят на комплект технологического оборудования без детализации.

Цена сделки всего на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 137,43 млн грн.

Три компании предлагали на тендере цены ниже на 11-19%, однако заказчик их отклонил.

После выбора "Натек Энерго Монтаж" победителем Госаудитслужба начала мониторинг закупки на основании информации от общественных объединений о наличии признаков нарушений закона.

Более дорогим конкурентом победителя на тендере было столичное ООО "Газойлтехнопайп" киевлянина Ивана Ощипко.

Напомним, в 2010-2017 годах исполнительным директором Олимпийского центра "Конча-Заспа" был Вадим Гутцайт, назначенный министром молодежи и спорта в правительстве Дениса Шмыгаля.

Первые тендеры по этой реконструкции начали объявлять еще в феврале 2020 года.

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Сейчас столичная "Натек Энерго Монтаж" принадлежит киевлянину Антону Макееву, а руководит ею Андрей Владимирович Данилов. Лицо с такими ФИО владеет ООО "Анданте Групп".

Однако до недавнего времени, по данным системы "YouControl", учредителями фирмы "Натек Энерго Монтаж" были Ольга Биркадзе и Александр Владимирович Омельченко. Последний также владеет ООО "Строй Энерго Инвест" с киевлянкой по имени Лиа Нешта, ОО "Справедливая цель" со Светланой Дорошкиной, Татьяной Вальчук и Дмитрием Днепровским, а раньше - еще и ООО "Аквасистем Групп" с Владимиром Владимировичем Омельченко.

Ольга Биркадзе является соучредителем ООО "Бизоли" с Гиули Эрадзе. Лиа Нешта вместе с фирмой "БРК Холдинг Групп" (Эстония) владеет ООО "Строй-Гарант Инвест", которое в частности выполняло предпроектные работы ЖК "Рыбальский".

Победитель арендует технику, инструменты и производственную базу в ООО "Трансальянсгруп", которое является заказчиком аналогичного договора. Оно принадлежит Гиули Эрадзе и "БРК Холдинг Групп", но раньше партнерами Эрадзе были Сергей Данилевский и Георгий Биркадзе.

В 2017-2019 годах победитель выиграл подрядов "Киевводоканала" и "Киевавтодора" на 532 млн грн. В том числе по ремонту канализации под Днепром за 369,93 млн грн.