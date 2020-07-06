"Нафтогаз" получил подряды на поставку газа для Оператора ГТС на 2,7 миллиарда

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Магистральные газопроводы Украины" 30 июня по результатам тендеров заключило 15 соглашений о поставках природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и балансирование на общую сумму 3,25 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В целом на июль-ноябрь Оператор ГТС заказал 875 млн куб. м газа с оплатой в течение месяца после окончания периода поставки и привязкой к курсу валюты и котировок, согласно отчету Argus European Natural Gas на немецком газовом хабе NetConnect Germany (NCG) по формуле.

Большинство суммы, а именно 2,7 млрд грн (83%) получило АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Госкомпания поставит 725 млн кубометров газа, стартовая цена контрактов составит 3 640- 3918 грн за тысячу кубометров. В дальнейшем цены будут меняться в зависимости от переменных в формуле.

Кроме того, ООО "Энерджи Трейд Групп" за 365,40 млн грн заказали 100 млн куб. м газа по 3 654 грн, а ООО "Эру Трейдинг" за 184,8 млн грн поставит 50 млн кубометров газа по 3 696 грн за тысячу кубометров.

Как отмечает издание, закупочные цены ниже от прейскуранта "Нафтогаза" и биржевых котировок. Так, июльский промышленный тариф "Нафтогаза" на условиях послеоплаты составляет 4 151 грн. На электронных биржевых торгах ТБ "Украинская энергетическая биржа" средневзвешенная цена газа на июль составляет 4 122 грн, на август – 4548 грн, на сентябрь – 4 888 грн за тысячу кубометров.

Сумма сделок на 12% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 3,68 млрд грн.

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В отдельных торгах также участвовали ООО "Егаз", ООО "Торговый дом "Сокар Украина", ООО "Евроэнерготрейд", ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" и ООО "Акспо Украина", ООО "Газ Оптимум".

Ранее "Энерджи Трейд Групп" было записано на Евгения Буга, на которого был оформлен ряд других фирм, которые получают подряды АО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК "Энергоатом". В первых двух госкомпаниях на руководящих должностях работал Руслан Журило, тогда как "Энергоатом" находился под влиянием экс-нардепа Николая Мартыненко. Журило и Мартыненко проходят по одному уголовному делу НАБУ о хищениях в "ВостГОК".

Сейчас "Энерджи Трейд Групп" записано на Алексея Бондаренко, руководит ею Алексей Кравец.

Всего с 2009 года фирма получила подрядов на 4,92 млрд грн, преимущественно у "ОГХК".

"Эру Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри (США). До конца 2018 года ее совладельцем был Андрей Фаворов, который вышел из основателей вместе с назначением директором интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза". Фирма начала выигрывать газовые тендеры "Укртрансгаза" в 2016 году после назначения главой "Нафтогаза" Андрея Коболева. После назначения Фаворова в "Нафтогаз" "Эру трейдинг" начала поставлять "Укртрансгазу" не только газ, а и электроэнергию. Весной Фаворов ушел с поста.