Нацбанк сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы, – Рожкова

Правление Национального банка Украины сожалеет о вердикте Совета НБУ, который в понедельник воздержался согласовать продление полномочий замглавы НБУ Олега Чурия на второй 7-летний срок и ждет кадрового решения нового главы, сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в понедельник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Нам, команде правления НБУ, жаль, что Совет НБУ сегодня воздержался от принятия решения о назначении Олега Чурия на второй срок. При этом мы понимаем, что основной причиной этого является смена главы НБУ", – отметила Рожкова.

Она уточнила, что подавать на согласование кандидата на должность замглавы НБУ теперь должен будет будущий глава.

"Правление по-прежнему уверено, что Чурий с его опытом работы на рынке и в НБУ, его компетенциями и его экспертизой является лучшим кандидатом на эту должность", – подчеркнула и.о. главы НБУ.

Пресс-служба Нацбанка добавила, что в соответствии со статьей 21 закона о НБУ, замглавы центробанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового замглавы.

Таким образом, после завершения срока своих полномочий 10 июля 2020 года Чурий продолжит выполнять свои обязанности заместителя главы НБУ, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 июня Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. Срок полномочий Чурия истекает 10 июля.

В связи с этим правление НБУ назвало отказ рассматривать этот вопрос безосновательным, заявив, что это может "указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение".

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.