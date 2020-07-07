ЕИБ выделит 300 миллионов кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине
Европейский инвестиционный банк выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, проекты предусматривают энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.
Ориентировочная общая стоимость проекта - 400 млн евро, при этом инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.
Как сообщалось, ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития громад и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.
По данным пресс-службы Минрегиона, осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и т. п.
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