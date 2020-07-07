В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили 2,5 миллиона

Полиция Полтавской области сообщила, утром неизвестные совершили нападение на автомобиль АО "Укрпошты", в результате чего два человека получили телесные повреждения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает полиции Полтавской области БизнесЦензор.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи с.Тишки (Лубенский р-н) неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпоште", завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалифицирующим признакам ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (покушение на убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



