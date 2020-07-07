Украина получила еще 11,5 миллиона евро от ЕС на реформу госуправления

Украина получила от Европейской Комиссии четвертый транш в сумме 11,5 млн евро в рамках соглашения с Евросоюзом о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, эти средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе, они будут направлены на финансирование расходов общего фонда госбюджета, передает БизнесЦензор.

В министерстве уточнили, что получение средств стало возможным в связи с выполнением правительством ряда условий, среди которых обеспечение достаточного прогресса в реализации Стратегии реформирования государственного управления, реализация обоснованной макроэкономической политики, прогресс в реализации пересмотренной Стратегии развития системы управления государственными финансами, а также прогресс в доступе общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.

Общая сумма предоставленной финансовой поддержки ЕС по указанному проекту (с учетом полученных в течение 2017 - 2019 годах трех предыдущих траншей) составляет 47,1 млн евро.