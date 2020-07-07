Исполнительная служба выставила на продажу 26 самолетов из-за долгов по зарплате. ФОТО

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" 26 самолетов общей стартовой стоимостью 2,46 млн грн.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, цены на отдельные из самолетоа стартуют от 55,53 тыс. грн, передает БизнесЦензор.

Воздушные суда PZL-104 "Вильга 35А", Ан-2Т и реактивные Л-29 выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн – долг по заработной плате.

Аукционы по их продаже состоятся 8-9 июля.

"Средства от продажи самолетов помогут полностью рассчитаться за долги по заработной плате перед 41 работником. Остальные деньги пойдут на погашение других финансовых обязательств предприятия и его развитие", – отметил генеральный директор "СЕТАМ" Александр Мамро.