Еще один член Совета НБУ поддержал требование согласовывать заместителей главы Нацбанка с Зеленским

Член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран считает необходимым согласовывать назначение заместителей главы правлений центробанка с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает БизнесЦензор, об этом Шапран сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В Украине есть такая традиция представлять заместителей председателя НБУ президенту Украины. Так же как Королева Великобритании знакомится с премьер-министром, наш президент должен познакомиться хотя бы с первым заместителем и заместителем ответственным за валютный рынок", – считает Шапран.

"Но в отличие от Королевы Великобритании, традиция представления заместителей председателя НБУ логическое объяснение. В подчинении президента Украины находится ряд спецслужб изучающих кандидатов и имеющих полномочия, и законный доступ к информации больший, чем председатель НБУ и члены Совета НБУ. Поэтому в случае, если председатель НБУ ошибается с выбором кандидата, президент имеет возможность подстраховать", – добавил член Совета НБУ.

Как сообщалось, ранее бывший глава Национального банка Яков Смолий рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом, комментируя отказ Совета назначить на новый срок Олега Чурия.

"Председатель Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Зато сказал: "Согласуйте это (переназначение Чурия, – ред.) с президентом". Хотя закон дает председателю право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", – подчеркнул Смолий.

Напомним, Верховная Рада назначила Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины в ноябре 2019 года.