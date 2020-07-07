Нацкомиссия отменила решение для снижения тарифов на звонки на номера других операторов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, на заседании 7 июля отменила решение о снижении ставок интерконнекта на 33,3% с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ по итогам заседания 7 июля, передает БизнесЦензор.

Причиной решения указан отказ Министерства юстиции в государственной регистрации акта.

В то же время НКРСИ планирет подготовить новый проект решения "О внесении изменений в расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика" на следующей неделе с учетом требований закона "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

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Как сообщалось, 19 мая НКРСИ решила снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%. Принятое регулятором решение в установленном порядке направлено в Минюст для государственной регистрации и должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ожидалось, что благодаря снижению расчетных такс телеком-операторы получат возможность уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика, увеличить объем межсетевого трафика, а также предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.

Однако Государственная регуляторная служба по обращению Федерации работодателей проанализировала решение НКРСИ от 19 мая 2020 года №195 и сочла его принятым с нарушениями действующего законодательства.

Ранее "Киевстар" обратился в ряд парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. за минуту.

В то же время, СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы считает высокую ставку интерконнекта в Украине причиной возникновения "клубного эффекта" в сетях мобильных операторов.