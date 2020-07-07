Киевсовет выделил 20 миллионов на ремонт квартир для пострадавших от взрыва на Позняках

Киевский городской совет выделил средства для выплаты единовременной адресной материальной помощи пострадавшим в результате разрушения дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева.

Как сообщает пресс-служба горсовета, средства в размере 20 млн грн предусмотрены для проведения ремонтных работ и приобретение мебели и необходимой бытовой техники в выделенных для пострадавших новых квартирах, передает БизнесЦензор.

В частности, для проведения ремонтных работ предусматриваются средства в расчете 2 925 грн за метр квадратный. Чтобы приобрести минимально необходимая мебель для двухкомнатной квартиры, городской совет заложила сумму в 124 тыс. грн, а для трехкомнатной – около 140 тыс. грн.

Комплектация квартир предусматривает следующий перечень бытовой техники и мебели: холодильник, телевизор, водонагреватель, стиральная машина, кухонный комплект мебели, детский комплект мебели, стол и 4 стула, диван раздвижной, шкаф, кровать двуспальная и матрас, тумба прикроватная, тумба под телевизор, умывальник с тумбой, шкаф для обуви, вешалка напольная.

"Отмечу также, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. грн – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущее Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов", – уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

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Напомним, 21 июня в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Вследствие разрушения, обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

После этого президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева, все 40 квартир пострадавшие получат в течение месяца. Президент рассказал, эти квартиры предоставили застройщики, отказавшись уточнить, какие именно и на каких условиях. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.