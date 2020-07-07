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Киевсовет выделил 20 миллионов на ремонт квартир для пострадавших от взрыва на Позняках

Киевсовет выделил 20 миллионов на ремонт квартир для пострадавших от взрыва на Позняках

Киевский городской совет выделил средства для выплаты единовременной адресной материальной помощи пострадавшим в результате разрушения дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева.

Как сообщает пресс-служба горсовета, средства в размере 20 млн грн предусмотрены для проведения ремонтных работ и приобретение мебели и необходимой бытовой техники в выделенных для пострадавших новых квартирах, передает БизнесЦензор.

В частности, для проведения ремонтных работ предусматриваются средства в расчете 2 925 грн за метр квадратный. Чтобы приобрести минимально необходимая мебель для двухкомнатной квартиры, городской совет заложила сумму в 124 тыс. грн, а для трехкомнатной – около 140 тыс. грн.

Комплектация квартир предусматривает следующий перечень бытовой техники и мебели: холодильник, телевизор, водонагреватель, стиральная машина, кухонный комплект мебели, детский комплект мебели, стол и 4 стула, диван раздвижной, шкаф, кровать двуспальная и матрас, тумба прикроватная, тумба под телевизор, умывальник с тумбой, шкаф для обуви, вешалка напольная.

"Отмечу также, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. грн – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущее Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов", – уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

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Напомним, 21 июня в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Вследствие разрушения, обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

После этого президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева, все 40 квартир пострадавшие получат в течение месяца. Президент рассказал, эти квартиры предоставили застройщики, отказавшись уточнить, какие именно и на каких условиях. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.

Автор: 

вибух (60) Київ (4688) Київрада (311)


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