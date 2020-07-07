Экспорт электроэнергии упал во втором квартале в 5 раз, – "Укрэнерго"

Экспорт электроэнергии во втором квартале 2020 года составил 465 млн кВт-ч, что в 4,8 раза меньше, чем за первый квартал (2 211,1 млн кВт-ч).

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", больше всего за этот период экспортировано электроэнергии в Польшу – 314,8 млн кВт-ч, передает БизнесЦензор.

В том числе в июне экспорт электроэнергии составил 102,34 млн кВт-ч, что на 18,1% меньше, чем в мае. При этом 99,9% электроэнергии экспортировалось в Польшу (102,32 млн кВт-ч). В то же время, объемы экспорта в июне превысили импорт в 5,4 раза.

За указанный период отсутствовал экспорт электроэнергии в Румынии, Словакии и Молдовы. Экспорт в энергосистемы России и Беларуси не осуществлялся с начала года.

Объем импорта электроэнергии в Украину во втором квартале 2020 года составил 202,6 млн кВт-ч, что в 7,7 раза меньше, чем в первом квартале (1554 млн кВт ч).

В частности, 2,7 млн кВт-ч было импортировано в ОЭС Украины и 199,9 млн кВт-ч – в "остров Бурштынской ТЭС".

При этом импорт электроэнергии из России во втором квартале не осуществлялся, а из Беларуси – сократился в 55,4 раза (со 149,6 млн кВт-ч в первом квартале до 2,7 млн кВт-ч).

В том числе в июне импорт электроэнергии в Украину составил 18,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза меньше, чем в мае 2020 года.

При этом, импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в июне не осуществлялся.

Импорт в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающий синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в июне составил 18,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза меньше, чем в мае. Больше всего (9,2 млн кВт-ч) электроэнергии было импортировано из Венгрии (на 44,3% меньше, чем в мае).

Как сообщалось, ранее "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.