Оператор ГТС впервые провел аукцион на распределение мощностей для поставок газа

"Оператор ГТС Украины" провел первые в своей истории аукционы по распределению свободной гарантированной годовой мощности на 2020-2021 газовый год (начинается с 1 октября) согласно общему европейскому календарю аукционов ENTSO-G.

Как сообщает пресс-служба компании, особый интерес вызвали мощности точки выхода для приграничных потребителей Молдовы и мощности для импорта из Словакии по точке "Будинце", передает БизнесЦензор.

В целом в первых аукционах приняли участие 5 компаний-заказчиков услуг транспортировки природного газа. По результатам аукционов суммарная распределенная мощность составила более 7,8 млн кубометров в сутки.

Оператор ГТС напоминает, что 20 июля состоятся аукционы по распределению прерывистой годовой мощности на 2020-2021 газовый год, в том числе для импорта из Польши, Венгрии и дополнительные мощности для импорта из Словакии на точке соединения "Ужгород/Вельке Капушаны".

"К сожалению, оператор словацкой ГТС еще не проинформировал рынок, какой объем мощностей планируется предложить со словацкой стороны на этой точке. Такая ситуация делает импортные мощности по точке "Ужгород/Вельке Капушаны" менее привлекательными для трейдеров, поскольку они не могут спланировать стабильный режим работы и, соответственно, покупают меньше мощности с украинской стороны в данной точке соединения систем", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что оператор ГТС Словакии компания Eustream отказывается внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации.

Напомним, начиная с июля текущего года мощности на 2020-2021 газовый год во всех точках межгосударственного соединения распределяются по процедуре аукционных торгов.

Мощности для выполнения транзита российского природного газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд ку. м в 2021-2024 годах были ранее забронированы НАК "Нафтогаз Украины". В случае необходимости дополнительных мощностей для транзита они будут покупаться на общих основаниях.