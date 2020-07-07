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Оператор ГТС впервые провел аукцион на распределение мощностей для поставок газа

Оператор ГТС впервые провел аукцион на распределение мощностей для поставок газа

"Оператор ГТС Украины" провел первые в своей истории аукционы по распределению свободной гарантированной годовой мощности на 2020-2021 газовый год (начинается с 1 октября) согласно общему европейскому календарю аукционов ENTSO-G.

Как сообщает пресс-служба компании, особый интерес вызвали мощности точки выхода для приграничных потребителей Молдовы и мощности для импорта из Словакии по точке "Будинце", передает БизнесЦензор.

В целом в первых аукционах приняли участие 5 компаний-заказчиков услуг транспортировки природного газа. По результатам аукционов суммарная распределенная мощность составила более 7,8 млн кубометров в сутки.

Оператор ГТС напоминает, что 20 июля состоятся аукционы по распределению прерывистой годовой мощности на 2020-2021 газовый год, в том числе для импорта из Польши, Венгрии и дополнительные мощности для импорта из Словакии на точке соединения "Ужгород/Вельке Капушаны".

"К сожалению, оператор словацкой ГТС еще не проинформировал рынок, какой объем мощностей планируется предложить со словацкой стороны на этой точке. Такая ситуация делает импортные мощности по точке "Ужгород/Вельке Капушаны" менее привлекательными для трейдеров, поскольку они не могут спланировать стабильный режим работы и, соответственно, покупают меньше мощности с украинской стороны в данной точке соединения систем", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что оператор ГТС Словакии компания Eustream отказывается внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации.

Напомним, начиная с июля текущего года мощности на 2020-2021 газовый год во всех точках межгосударственного соединения распределяются по процедуре аукционных торгов.

Мощности для выполнения транзита российского природного газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд ку. м в 2021-2024 годах были ранее забронированы НАК "Нафтогаз Украины". В случае необходимости дополнительных мощностей для транзита они будут покупаться на общих основаниях.

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аукціон (1342) газ (7952) ГТС (414) Оператор ГТС (454)


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Опять раскручивается очередной лохотрон бурной деятельности,где шайка организованных паразитов-расхитителей государственной собственности АО,ООО и пр "Рога с копытами" "харчуется" на шее государственного ресурса,принадлежащего всем гражданам Украины (ст.13).Какие еще "аукционы" на которых бесплатный газ украинской добычи в электронном виде переходя от одной ОПГ другой набирает в цене и в конечном счете вся это продуманная незаконная лабуда ,обернутая в красочную распиаренную этикетку "деловой активности" ложится на потребителя-промышленного и бытового? Как можно палец о палец не ударяя,имея под задницей стул,комп и изощренные мозги(от курительных принадлежностей одни губы) паразитировать на государстве,вопреки ст13 Конституции Украины и получать при этом прибыль(платежка №1),которая раньше пополняла бюджет,а не карманы мошенников- прохиндеев?? При этом как всю черновую работу по реальной доставке газа от скважины к потребителям осуществляли облгазы (платежка №2),так они и продолжают это делать, попутно являясь "громоотводом" возмущения потребителей ,грабительской практикой антиконституционных "рознично-рыночных" законов 2018г? Как-то надо наводить порядок в этом лохорыночном "аукционе" по развешиванию лапши на уши доверчивым гражданам ..Какая экономическая целесообразность кормления орды ничего не производящих паразитических прокладок для наполнения бюджета? Как без референдумов и нарушая Конституцию Украины общенародная собственность отдана на разграбление непонятным мутным противозаконным структурам-которые используют ее во вред государству и обществу? Наведя элементарный порядок в этих вопросах мы наполним бюджет и средства пойдут на развитие реальной экономики,а не в карманы нью-Кореек. Всем добра.
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08.07.2020 09:09 Відповісти

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