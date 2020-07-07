Шмыгаль отчитался о выполнении плана по созданию рабочих мест на ремонте дорог на 7%

По состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе виртуального круглого стола "Украинские реформы: Что дальше", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Благодаря реализации проектов программы "Большого строительства" по состоянию на июнь, дополнительно создано более 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства", – сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля, также удалось сохранить 241 тыс. рабочих мест среди работников малого и среднего бизнеса благодаря правительственной программе по частичной безработице. Кроме того, за последние месяцы удалось трудоустроить почти 160 тыс. граждан через Госслужбу занятости.

Как сообщалось, в апреле Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

В презентации плана министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко уточнялось, что на строительстве дорог и транспортной инфраструктуры планируется создать 154 тыс. рабочих мест, в сфере благоустройства – 150 тыс., сельского хозяйства – 85 тыс.